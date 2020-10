Sanremo: anti Covid nel cuore della movida, ieri sera controlli interforze (foto)

Controlli interforze ieri sera nelle zone della movida di Sanremo. Polizia, Carabinieri e Polizia Locale hanno proceduto nelle zone dei bar e ristoranti che in altri tempi, al venerdì sera sarebbero stati pieni.



Ieri sera pochi gli avventori, rigorosamente seduti ai tavoli e pochissime persone in transito, ad esempio, nella zona di piazza Bresca. Il controllo è servito per verificare, in una 'zona sensibile' il corretto rispetto di tutte le misure anti Covid, a partire dal divieto di assembramenti e l'indossare correttamente la mascherina oltre naturalmente al rispetto delle misure di distanziamento interpersonale tra i clienti.



Se nel cuore della movida non si sono registrate irregolarità non si può dire lo stesso in altre zone della città. Ad esempio a Pian di Nave dove gruppi di giovani hanno stazionato insieme per diverse ore, senza rispettare distanziamento interpersonale e le altre misure anti Covid.

Le foto sono state scattate dal nostro fotografo Tonino Bonomo