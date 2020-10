Covid: nuovo DPCM in arrivo, nella bozza stop alle attività di ristorazione dalle 18 e molto altro

Al momento si parla di una bozza del DPCM ancora in via di definizione. Le misure se confermate andrebbero a influire radicalmente sul tessuto economico e sulla quotidianità nell’ottica di contestare il diffondersi del Covid 19 in Italia. Sui media nazionali e sulle agenzie di stampa iniziano ad emergere i primi dettagli circa i contenuti all'interno del provvedimento.

La misura più importante riguarderebbe la chiusura anticipata alle 18 per tutti i servizi di ristorazione. A bar, ristoranti sarebbe consentita la vendita da asporto fino alle 24. Nella bozza del DPCM si parlerebbe anche di una possibile chiusura delle piazze alle 21, con il fine di evitare assembramenti. Ulteriori chiusure dovrebbero interessare luoghi differenti come palestre, piscine, cinema, teatri e anche sale giochi e Casinò.

Per quanto riguarda le scuole, il governo garantirebbe, lezioni in presenza per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, mentre per le scuole secondarie di secondo grado si dovrebbe andare sulla didattica a distanza pari al 75% delle attività.