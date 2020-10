Coronavirus, Toti: “Nuovo round di confronto con il governo. Situazione complessa, ma anche la nostra economia è in difficoltà”

Consueta conferenza stampa serale per il governatore di Regione Liguria, Giovanni Toti. Dopo aver snocciolato i dati odierni, Toti ha poi commentato nel dettaglio la situazione genovese per poi concludere anche con riferimenti al confronto con il governo centrale.

“Domani avremo un possibile nuovo round di confronto con il governo e vedremo che cosa verrà proposto, Conte ha detto che il modello Liguria è un metodo di risposta e ben venga se ci saranno parametri condivisi con il governo - ha dichiarato Toti - sull’eventuale ulteriore lockdown del Paese, nonostante la situazione sia molto complessa, resto molto perplesso perché anche la nostra economia è in difficoltà. Bisogna sempre tenere il baricentro del pendolo quando si fanno le scelte”.

“Ora non stiamo affrontando la carenza di posti letto, ma la possibilità di svolgere un’offerta sanitaria equilibrata - ha concluso Toti - se dovessimo avere ulteriori difficoltà abbiamo ragionato di immaginare ulteriori chiusure, ma per le prossime ore abbiamo in programma nulla di simile”.