Coronavirus: oggi in Liguria 690 nuovi casi e 17 morti, all’ospedale di Sanremo aumentano i ricoveri

Gli ultimi dati forniti da Regione Liguria mostrano un aumento dei casi su tutto il territorio. I nuovi positivi in regione sono 690 per un totale di 5.039 tamponi effettuati, è positivo uno ogni 7.

In provincia di Imperia i nuovi positivi sono 51 (24 contatti con caso confermato, 27 da attività di screening) per un totale di 587 casi. In aumento anche i ricoveri all’ospedale di Sanremo: ora sono 43 con uno in terapia intensiva.

Sale il numero delle vittime che oggi sono 17 in regione, nessuna in provincia di Imperia.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 394.365 (+5.039)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 20.581 (+690)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.551 (+17)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 18.030 (+673)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 9.002 (+642)

Casi per provincia di residenza

Imperia 587 (+51)

Savona 789

Genova 5.849

La Spezia 1.029

Residenti fuori regione o estero 225

Altro o in fase di verifica 523

Totale 9.002

Ospedalizzati: 574 (-4); 34 in terapia intensiva

Asl 1 43 (+4); 1 in terapia intensiva

Asl 2 52 (-1); 3 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 180 (-7); 12 in terapia intensiva

Galliera 93 (+17); 5 in terapia intensiva

Gaslini 21

Asl 3 Villa Scassi 97 (-15); 7 in terapia intensiva

Asl 4 globale 41 (+1); 1 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 33 (+3)

Asl 4 Lavagna 8 (-1); 1 in terapia intensiva

Asl 4 Rapallo 0 (-1)

Asl 5 Sarzana 46 (-4); 5 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 1 (+1)

Isolamento domiciliare: 4.492 (+449)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.906 (+31)

Deceduti: 1.673 (+17): una donna di 88 anni, un uomo di 87, un uomo di 82, un uomo di 76, una donna di 92, un uomo di 76, un uomo di 91, un uomo di 55 e una donna di 92 a Villa Scassi; una donna di 89 anni a Sestri Levante; un uomo di 83 anni, una donna di 89, una donna di 79, un uomo di 85 al San Martino; una donna di 88 anni al ‘San Paolo’ di Savona; una donna di 95 anni a Sarzana.

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 756

Asl 2 1.929

Asl 3 1.626

Asl 4 318

Asl 5 621

Totale 5.250