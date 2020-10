Bordighera: truffe ai cittadini, il Comune mette in guardia su falsi dipendenti

Il Comune di Bordighera comunica di non aver affidato ad alcun dipendente né ad altri soggetti l’incarico di contattare i cittadini presso il loro domicilio per richiedere dati e informazioni.



“La precisazione si rende necessaria alla luce di alcune segnalazioni. In caso di episodi di questo tipo, si invita ad informare tempestivamente il Comando di Polizia Locale e la Stazione dei Carabinieri” dichiarano dal Comune di Bordighera.​