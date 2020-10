Ventimiglia: situazione cittadina dopo l'alluvione, l'ex consigliere Merlenghi replica a Ioculano

L'ex consigliere comunale Mauro Merlenghi replica a Enrico Ioculano in merito alla situazione cittadina post alluvione.



Nella tempesta ci siamo tutti.

Sarebbe divertente se il momento non fosse preoccupante ascoltare l’ex-sindaco di Ventimiglia, nonché novello consigliere regionale, quando dispensa i suoi consigli e pone le sue domande postume a chi è veramente sul campo a lavorare duramente e seriamente per riportare più rapidamente possibile alla normalità la città così duramente colpita.

A noi cittadini non interessano le discussioni con il senno del poi, non ci attirano i dibattiti con i se e i ma, ci piace la concretezza e la maturità, non teatrini mediatici fatti solo per il proprio pubblico. Adesso servono atti concreti e tangibili per la città.

È nella tempesta che si vede chi è veramente capace a mantenere i nervi saldi e condurre una nave in porto. Dopo quando il mare si è calmato ci si occupa delle riparazioni del natante e non si sta a braccia conserte criticando quello che è stato fatto dagli altri ma si apporta il proprio aiuto affinché la nave possa ripartire.

Lei è un consigliere regionale di un partito che sta al governo?

Bene, non si perda in inutili e autoreferenziali dichiarazioni ma si attivi per aiutare la sua città.

Questo è essere concreti e maturi, consci del proprio ruolo e delle proprie responsabilità.