Molini di Triora: solidarietà della Croce Rossa di Sanremo agli abitanti colpiti dall'alluvione

Una colletta fra volontari per acquistare tre bancali d'acqua e alcune decine di chili di pasta per Molini di Triora. Un'idea nata da alcuni militi che in poche ore si sono organizzati e hanno comprato i viveri per gli abitanti che stanno passando questo momento difficile. Infatti in certe zone l'acqua scarseggia a causa dei danni provocati dalle frane. Ieri (sabato) i volontari della Croce Rossa di Sanremo accompagnati dal presidente Ettore Guazzoni hanno consegnato i viveri aiutati da alcuni abitanti del piccolo borgo.