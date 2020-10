Vallecrosia: furto domenica scorsa in un'abitazione della città alta, rubati oro e denaro. Indagini dei CC

Furto in una abitazione isolata, domenica scorsa a Vallecrosia. Come confermato dai Carabinieri della stazione, che stanno indagando sul caso, si tratta dell’unico furto messo a segno negli ultimi giorni e che ha visto i malviventi impossessarsi di oro e denaro contante, in via di quantificazione.

I militari vallecrosini hanno ricevuto la denuncia del furto ed hanno eseguito una serie di rilievi per cercare di risalire ai ladri, che hanno approfittato dell’assenza dei proprietari per metterlo a segno.