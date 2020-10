Una raccolta fondi via web per aiutare Molini di Triora a ripartire dopo i danni del maltempo

La solidarietà corre sui social. In favore di Molini di Triora e delle sue belle frazioni, si è mobilitata anche la pagina Facebook “Molini di Triora nel cuore”, che ha lanciato l’appello “Mettiamoci il cuore”.

La pagina ha offerto il proprio supporto al Comune, creando una raccolta fondi sotto forma di evento dal titolo “Emergenza danni alluvione ottobre 2020”, visibile cliccando qui https://fb.me/e/1YSRS0i5B

Nella descrizione viene indicato il codice Iban del Comune di Molini di Triora IT92X0617549090000001009790, affinché le donazioni arrivino direttamente a chi potrà gestirle per tamponare al meglio le necessità più impellenti.



La furia del torrente ha distrutto anche il magazzino del Comune, trascinando via tutta l’attrezzatura in esso contenuta, oltre agli automezzi necessari per gli spostamenti, gli interventi e la raccolta dei rifiuti su tutto il territorio.

“Insomma, se abbiamo Molini di Triora nel cuore, aiutiamola a rialzarsi affinché torni ad essere lo splendido territorio che tanto amiamo” dichiarano i promotori della raccolta fondi.