390 km in poco più di 2 giorni, Michele Graglia è il campione della Moab 240

Oltre 386 km in poco più di 2 giorni, senza fermarsi mai, è questa l'impresa compiuta da Michele Graglia. Lui è il nuovo campione della MOAB 240 Mile Endurance Run.

Il giovane atleta taggese porta a casa un successo che lo consacra tra le leggende che hanno partecipato a questa corsa. 240 miglia nello Utah (Stati Uniti d'America ndr), attraversando deserto, canyon, rocce e montagne, da percorrere in un tempo massimo di 5 giorni, tra il 9 ed il 13 ottobre. Un risultato unico.

La MOAB prevede che in media ogni partecipante corra circa 3,37 km all'ora, quindi 80,88 km in 24 ore (senza sosta). Il percorso di gara è tra i più aspri e suggestivi, lungo il fiume Colorado attraverso la sezione dei canyon e a sud verso le montagne di Abajo, quindi a nord verso le montagne di La Sal per finire a Moab.