Vallecrosia: caos al mercato per i tamponi in 'drive trough', l'Asl 1 "Arrivi in anticipo rispetto al previsto"

“Questa mattina erano programmati oltre 150 tamponi Covid-19 con modalità di esecuzione ‘drive through’ (attraverso il finestrino dell’auto) dedicati a degli istituti scolastici del comprensorio ventimigliese con classi in quarantena. Normalmente, le convocazioni vengono organizzate da Asl 1 in tre fasce orarie scaglionate per consentire l’effettuazione del test”.

Interviene in questo modo l’Asl 1 imperiese in relazione a quanto si è verificato questa mattina a Vallecrosia (QUI) presso l’ambulatorio allestito all’ex mercato coperto per l’esecuzione dei tamponi. “Nel caso specifico di questa mattina – prosegue - il numero di totale accessi è stato particolarmente elevato, superiore a quanto previsto. Ciò ha generato assembramenti e una coda di auto determinata anche da una concentrazione di arrivi e alcune presentazioni in anticipo rispetto all’orario programmato”.

“Il personale preposto – termina l’Asl 1 - è riuscito ad evadere tutte le richieste. L’azienda si è attivata al fine di regolamentare ulteriormente gli accessi all’ambulatorio in collaborazione con il Comune di Vallecrosia e la Polizia Municipale”. L’azienda sanitaria invita la popolazione ad attenersi alle indicazioni e nel caso di segnalazioni inviare una mail a: scuole.covid@asl1.liguria.it.

La stessa Asl conferma per oggi un nuovo caso positivo al Covid-19 nelle scuole. Si tratta di uno studente che frequenta una Primaria nel distretto ventimigliese. Come da apposito protocollo, sono state tempestivamente attivate le azioni previste e si è proceduto all’isolamento della classe interessata.