Coronavirus: scendono lievemente i numeri in regione ma salgono nella nostra provincia (21 casi in più)

Numeri leggermente inferiori rispetto ai giorni scorsi per la Regione ma superiori per la nostra provincia, quest’oggi per l’emergenza Covid-19. Sono infatti 152 i nuovi positivi in Liguria su 3.857 tamponi (uno ogni 25).

Nella nostra provincia sono stati 21 i nuovi positivi, di cui 13 da contatto di caso confermato, 7 da attività di screening e uno da rientro viaggio. In Asl 2 (Savona) 8 di cui 5 da contatto di caso confermato e 3 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono stati 97 di cui 49 da contatto di caso confermato e 48 da attività di screening. In Asl 4 (Levante) sono 2, entrambi da contatto di caso confermato. Infine in Asl 5 sono stati 24 di cui 10 da contatto di caso confermato e 14 da attività di screening.

Totale tamponi effettuati: 336.672 (+3.857)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 14.474 (+152)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 1.978 (+22)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 12.496 (+130)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.789 (+68)

Casi per provincia di residenza:

Imperia 250 (+9)

Savona 256 (-1)

Genova 1.887 (+80)

La Spezia 975 (-32)

Residenti fuori regione o estero 118 (+1)

Altro o in fase di verifica 303 (+11)

Ospedalizzati: 223 (+3) | 28 (+4) in terapia intensiva

Asl 1 - 11 (-2) nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 18 (-) 2 (+1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 51 (-1) 12 in terapia intensiva

Galliera - 36 (-1) 5 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 8 (-) nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 37 (+4) 2 (+2) in terapia intensiva

Asl 4 - 7 (-1) nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 55 (+4) 7 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.932 (+120)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.071 (+84)

Deceduti: 1.614 (-)