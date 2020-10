Sanremo: scatta l’obbligo di mascherina all’aperto, controlli dei Carabinieri per le vie del centro (Foto)

È scattato questa mattina l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, una norma che inasprisce il Dpcm precedente a causa del costante aumento dei contagi riscontrato negli ultimi giorni.

Questo pomeriggio i Carabinieri di Sanremo sono stati impegnati nei controlli per le vie del centro dato che in molti (come testimoniano le foto che pubblichiamo) sembrano ancora non aver capito a fondo l’importanza della mascherina. I militari hanno quindi invitato i passanti sprovvisti a indossarla e tutti si sono dimostrati disponibili.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni da parte di Carabinieri, Polizia e Polizia Locale.