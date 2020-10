Santo Stefano al mare: primo consiglio comunale dell'amministrazione Pallini. Costituita la giunta

Questo pomeriggio si è tenuto il primo consiglio comunale del terzo mandato del Sindaco Marcello Pallini. All'ordine del giorno la costituzione della giunta che vede Donato Piccirilli, recordman di voti, rivestire la carica di vice sindaco e assessore, assessorato anche per Maria Teresa Garibaldi e ruolo di Capogruppo per Piero Minari.



Il sindaco Pallini ha ringraziato tutto il gruppo per il lavoro di squadra svolto in questi mesi e per i progetti futuri su Santo Stefano al mare. Un particolare ringraziamento al Segretario comunale Antonino Germanotta, che continuerà a rivestire il suo ruolo e sarà a disposizione 12 ore a settimana presso il comune.



Queste le deleghe ad assessori e consiglieri, già precedentemente assegnate:



Maria Teresa Garibaldi: turismo, manifestazioni, rapporti con le associazioni, cultura, arredo urbano;

Donato Piccirilli: attività agro-floricole, manutenzioni, verde, rifiuti;

Piero Minari: edilizia pubblica e privata, demanio, porti, cantieristica;

Alessandro Alleva: commercio e attività produttive;

Giorgia Corradi: scuole, asilo, attività per infanzia;

Alessandro Bruno: politiche giovanili;

Remo Ferretti: sicurezza, viabilità, protezione civile;

Valentina Boeri Ventura: patrimonio e trasparenza amministrativa;

Matteo Tini: web, marketing, promozione del territorio e turistica;

Raffaella Milli: punto donna.