Ventimiglia: cadute per il fango e ferite dei volontari, serie di interventi della Croce Verde Intemelia

La Croce Verde Intemelia ha svolto una decina di interventi legati al lavoro che viene svolto in centro dagli ‘Angeli del fango’ e dai proprietari di attività e abitazioni nel centro di Ventimiglia.

Gli interventi sono dovuti prevalentemente a cadute per il fango ma anche per un volontario della Protezione Civile che ha respirato i fumi dal un tubo di scarico mentre stava svuotando un garage. Soccorso anche un altro volontario che si è tagliato con un vetro.

Un dializzato non riusciva a uscire di casa in via Roma per raggiungere l’ospedale: un mezzo con due volontari lo ha aiutato e successivamente trasportato.

Da registrare anche un intervento nella notte tra venerdì e sabato scorso, proprio durante l’esondazione: in zona Peglia una donna che stava male in casa è stata soccorsa con il gommone dei vigili del fuoco che l’hanno poi portata all’ambulanza e, quindi, in ospedale.

Tanti i feriti per cadute di vario genere in centro che, invece, sono stati curati direttamente nella vicina sede della Croce Verde.