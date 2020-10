Imperia: la Polizia arresta due albanesi per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente

Nell’ambito del quotidiano impegno della Polizia nella prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, personale della Squadra Mobile di Imperia e del Commissariato di Ventimiglia, ha proceduto negli scorsi giorni all’arresto di due albanesi.

In particolare, nella giornata di sabato gli agenti hanno arrestato per il reato di detenzione a fini di spaccio un uomo sui 30 anni, trovato in possesso di cocaina. Nei giorni a seguire, gli agenti hanno arrestato un altro albanese, sempre per droga, trovato in possesso di cocaina destinata, secondo gli investigatori, ad essere spacciata.