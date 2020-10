Due operai morti ieri pomeriggio sulla strada per Vignai: indagini dell'Ispettorato del lavoro in corso

Sono in corso, da parte dell’ispettorato del lavoro dell’Asl 1 Imperiese, le indagini sul tragico incidente che, ieri pomeriggio poco dopo le 16.30, ha visto perdere la vita due operai di una ditta di Agaggio (Molini di Triora) Marco Lanteri e Maurizio Moraldo di 42 e 47 anni.

Gli ispettori sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, dopo aver eseguito i primi rilievi, dando il via al recupero delle salme, effettuato dai Vigili del Fuoco di Sanremo, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Saf. Sul posto, sulla strada tra passo Ghimbegna e Vignai in località 'Fontana Bianca', erano intervenuti prontamente i soccorsi ed era stato allertato anche l’elicottero ma, purtroppo, per i due operai non c’è stato nulla da fare.

Ora gli ispettori dovranno cercare di stabilire se il lavoro veniva eseguito rispettando le normative previste anche se, come ben sanno gli operai che svolgono quel tipo di intervento, il pericolo è sempre dietro l’angolo. Il mezzo con cui stavano operando è probabilmente uscito leggermente di strada e il peso dello stesso ha trascinando Marco e Maurizio nel dirupo, facendo un volo di circa 15 metri.

Per chi vive in montagna sa quanto è difficile e pericoloso quel tipo di lavoro e, ovviamente, ancora maggiore è la tragedia tenendo conto che i due operai stavano pulendo la strada per garantire il passaggio dei residenti, dopo il violento passaggio della perturbazione di venerdì notte.