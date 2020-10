In Val Roya continuano a crollare pezzi di strada: cancellato completamente il viadotto all'uscita del tunnel di Tenda

Peggiora di ora in ora la situazione in Val Roya, oltre quel tunnel di Tenda dopo il quale, in territorio francese, la strada non esiste più.



Se l'è trascinata giù il colle di Tenda. Una fetta di montagna è frenata portandosi tutto con sé. E la situazione evolve di ora in ora, segno che la situazione non è stabile e che il fronte franoso continua a muoversi.



Dal confronto con la prima immagine, che ieri è rimbalzata ovunque, con quella che ci è arrivata oggi, si vede che il viadotto appena fuori dal traforo e ieri ancora parzialmente esistente, non c'è più.