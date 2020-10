Ventimiglia al lavoro nel fango: l'Onorevole Flavio Di Muro "Auspico il celere arrivo dell'esercito"

"Grazie alle decine di volontari, veri angeli del fango, che da più di 48 ore sono impegnati nello sgombero di strade, scantinati, negozi e abitazioni sommerse dall'ondata di maltempo che ha travolto anche la città di Ventimiglia, il centro abitato più colpito del Nord Ovest".

Lo dichiara il deputato ventimigliese della Lega Flavio Di Muro, che prosegue: "Senza i tantissimi ragazzi che, senza esitare, hanno infilato gli stivali e sono scesi per le strade ad aiutare cittadini e negozianti, la città sarebbe ancora invasa dal fango. Ancora tantissimo c'è da fare per ripristinare la viabilità e la normalità all'interno dell'abitato e nelle vie di accesso della città oltre che per i servizi pubblici, ma le mani nude dei volontari non bastano".

"Auspico un celere arrivo dell'esercito - termina Di Muro - perché sia al più presto messa in sicurezza la città e venga effettuato un intervento deciso per lo sgombero delle macerie che ancora invadono le strade".