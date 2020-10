Inaugurata in via Asquasciati nuova sede dell'ECP UniPegaso & EiPoint Mercatorum Sanremo

Presso la Sede ECP UniPegaso & EiPoint UniMercatorum Sanremo su iniziativa dell'Associazione 'Athena, orientamento e formazione', in via Asquasciati 12, a Sanremo, nell'immobile accanto al teatro Ariston, doveva essere presentato al territorio il percorso formativo dell'Università Telematica Pegaso e dell'Univesità Telematica Mercatorum per l'Anno Accademico 2020/2021.

Oltre alla presidente dell'Associazione Athena Dott.sa Sarah Pissarello e il referente studenti Bruno Borello, dovevano esere presenti in video conferenza dalla sede UniPegaso Messina la Dott.ssa Dominga Arcudi, Vicepresidente dell'Associazione e l'Avv. Giovanni Ricevuto, Presidente della società Improve, mandataria di UniPegaso per l'apertura sul territorio nazionale di sedi ed ECP.

A causa del maltempo che ha colpito pesantemente le province di Imperia e Cuneo nelle scorse ore, non si è svolta la preannunciata conferenza stampa. I vertici dell'associazione Athena, fondatrice di Unipegaso Sanremo, hanno deciso di sospendere l'evento nel rispetto delle vittime e della popolazione fortemente colpita.

Oggi UniPegaso, per la qualità della sua proposta, è ritenuta tra i più prestigiosi atenei online d'Italia. Dodici sono i corsi di laurea, ricchissima è l'offerta formativa, tra centinaia di Master di I e II livello, Corsi di Perfezionamento, Alta Formazione e Certificazioni.

L'ECP (E-learning Center Point) Sanremo UniPegaso, ad oggi unica sede operativa in Provincia di Imperia, è nata alla fine del mese di Gennaio 2020 su sollecitazione di Danilo Iervolino, Presidente e Fondatore di UniPegaso, che ambiva avere una sede d'esami della prestigiosa università nella 'Città dei Fiori e del Festival'.

La presenza del Presidente a 'Suite 2020', la guest house allestita dall’Ateneo a Villa Emma nei giardini del Miramare The Palace Hotel a Sanremo dal 4 all’8 febbraio, in occasione del 70° Festival della Canzone Italiana, è stato l'inizio di questo percorso.

Purtroppo, il lock-down e le conseguenti determinazioni governative, hanno portato a rinviare a data da destinarsi il sistema degli esami in presenza e a tramutarlo in esami on-line e ciò, addirittura, per tutto l'a.a. 2020/2021.

Da oggi, dunque, in nessuna sede di Pegaso del territorio d'Italia si potrà, fino a quella data, svolgere esami in presenza.

Rigorose sono le norme a proposito e nessuno può pensare di fare il contrario.

L'ECP Sanremo, oltreché promuovere la proposta formativa di UniPegaso, è anche accreditato ufficialmente come Ei-Point dell'altra Università consorella, la UniMercatorum, che ha nella sua proposta altri 17 corsi di laurea e un ulteriore ricchissimo bagaglio di offerta formativa e Sede d'Esami abilitata sul territorio provinciale presso la Camera di Commercio di Imperia.

“E' motivo di orgoglio - sottolinea la Dr.ssa Sarah Pissarello, Presidente dell'Associazione Athena - essere punto di riferimento sul territorio di una prestigiosa comunità telematica universitaria che offre proposte culturali e di studio che aprono nuovi orizzonti per l'occupazione e per i progetti personali di chi vuole migliorare la propria formazione con la libertà di agire senza vincoli di tempo o di luogo. I nostri orientatori sono a disposizione della comunità”.

“Nei prossimi giorni - continua la Dr.ssa Pissarello - è nostra intenzione incontrare gli esponenti del mondo politico, culturale, del lavoro e delle organizzazioni sindacali e associative del Ponente, per illustrare le offerte formative e le iniziative che saranno messe in campo per dare al territorio nuove opportunità di crescita”.

Aggiunge la Dott.ssa Dominga Arcudi, Vicepresidente dell'Associazione: “Ho deciso di mettere a disposizione della comunità della provincia di Imperia la mia pluriennale esperienza in UniPegaso e Unimercatorum perchè credo molto nel territorio imperiese cui sono molto legata da origini familiari, territorio dal punto di vista della formazione universitaria online ancora poco esplorato e con moltissime potenzialità”.

La sede dell'ECP UniPegaso & EiPoint Mercatorum Sanremo, in via Asquasciati 12, sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

E' sempre preferibile, comunque, per motivi di sicurezza, legati alle disposizioni anti covid-19, richiedere appuntamento telefonico o via mail: 0184 1916604 - 3483785255 - ecp.sanremo@unipegaso.it

COSA E' UN ECP (UniPegaso)/EI POINT (Unimercatorum)

L'Università Telematica Pegaso propone un canale di poli formativi e didattici denominati E-learning Center Point (ECP), centri qualificati d’orientamento per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi dell’Ateneo;

Per venire incontro alle esigenze locali che il mercato del lavoro, della scuola, dell'università e delle professioni in generale richiedono, l'Università ha avviato dei centri distribuiti su tutto il territorio nazionale per favorire una perfetta congruenza tra domanda ed offerta universitaria, integrare al meglio la formazione dell'individuo ed ottimizzare allo stesso modo, al termine del proprio corso di studio, l'inserimento lavorativo e sociale nel proprio contesto abitativo.

Gli ECP - che costituiscono il Network dell’Ateneo - vengono pertanto accreditati come "Centri qualificati per lo svolgimento di progetti didattici, educativi e formativi dell'Università Telematica Pegaso", che ne riconosce la qualità poiché in possesso di specifici requisiti, preventivamente documentati e certificati dalla stessa Università.

Tutte le attività dell'ECP sono propedeutiche a quelle dell'Università e legate a quegli specifici progetti educativi e didattici indicati nelle linee guida dell'Ateneo, che regolano anche i rapporti tra discenti, ECP ed Università.

Ma la collaborazione col Network è ben più ampia ed articolata.

Vero punto di riferimento sul territorio, gli ECP sono il reale centro di sviluppo e crescita dell’Università, collante tra studenti, mondo del lavoro e vita sociale, capaci di rappresentare le reali esigenze formative del territorio e proporre iniziative, progetti, attività e nuove partnership e convenzioni.

I NUMERI IN ITALIA:

ECP PEGASO: 778

SEDI D'ESAME PEGASO: 92 (Una sola in Liguria, a Genova)

EI POINT MERCATORUM: 659

SEDI D'ESAME MERCATORUM: 55 (Una sola in Liguria, ad Imperia in CCIAA)



