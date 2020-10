Sanremo aperta da oggi la nuova ‘Salsamenteria, la Bottega delle cose Buone”,

Una piccola folla questa mattina ha visitato la nuova Salsamenteria, un piccolo ambiente, ma straordinariamente accogliente, avvolto da un’atmosfera magica, circondati da profumi invitanti e da scaffali con prodotti di grande eccellenza non solo del territorio, ma di tutto il “Bel Paese”. Un locale innovativo e alternativo, con vendita al minuto dei migliori prodotti tipici della tradizione ligure e del territorio: affettati, formaggi, pasta, riso, dolci, birre, vini e liquori.

il locale ha due ingressi uno in piazza Borea d’Olmo ed uno in via Cavour praticamente di fronte al Wine bar “Camillo”, con il quale condivide la proprietà e gestione dell’imprenditore Olmo Romeo. E proprio da “Camillo” sarà possibile degustare i prodotti della salsamenteria utilizzati per la preparazione di piatti della tradizione o aperitivi con tagliere serviti al tavolo. Non appena saranno concluse le pratiche amministrative ed arriveranno le necessarie autorizzazioni presso la Salsamenteria si potranno degustare taglieri di salumi e formaggi accompagnati da ottimi vini.

Spiega il titolare: "siamo contenti della prima risposta del pubblico che è venuto a trovarci e si è complimentato con noi per il progetto di una "bottega delle cose buone" nel centro città, che si affianca alla nostra precedente attività, Il wine bar Camillo, di cui è il naturale prolungamento. Hanno riscosso un immediato successo le eccellenze liguri e italiane, frutto di un'attenta ricerca, e la possibilità di acquistare al taglio salumi e formaggi pregiati, avvalendoci di una professionista preparato e apprezzato nel settore come Roberto Bronda”