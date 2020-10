Pioggia e vento sulla provincia di Imperia: diversi gli interventi dei vigili del fuoco

Il maltempo che sta colpendo la nostra regione con piogge e vento forte ha costretto i vigili del fuoco a diversi interventi in provincia di Imperia. Si è trattato principalmente di rami pericolanti o grondaie a rischio. Tutte le situazioni di potenziale pericolo sono state trattate e, per fortuna, non si segnalano episodi di particolare gravità.