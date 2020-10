Allerta meteo, a Diano Marina sgomberata area di sosta per camper, interventi per sottopassi e magazzini allagati

Hanno lavorato costantemente tutta la notte polizia municipale, vigili del fuoco e carabinieri di Diano Marina per monitorare il territorio. Le avverse condizioni meteorologiche infatti, destano preoccupazione, ma al momento la situazione nella città degli aranci non registra particolari criticità. Ad essere monitorati sono soprattutto i corsi d’acqua che nonostante la pioggia imponente non risultano essere ingrossati particolarmente e le principali strade di collegamento.





Durante i controlli eseguiti questa notte i vigili urbani agli ordini del comandante Franco Mistretta hanno provveduto a far sgomberare un’area nei pressi della strada a mare dove sostavano alcuni camper appartenenti a turisti tedeschi i quali sono stati fatti allontanare.A San Bartolomeo al Mare invece nella tarda serata di ieri le forze dell’ordine insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti per l'allagamento del sottopasso nei pressi della ferrovia, dove sono rimaste intrappolate alcune auto.Fortunatamente all'arrivo dei vigili i proprietari dei mezzi erano già in salvo. Sul posto erano presente anche i carabinieri. Nella notte poi, i pompieri sono intervenuti a causa dell’allargamento di alcuni magazzini. La situazione soprattutto sul versante dianese viene monitorata con particolare attenzione.