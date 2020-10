Sanremo: pali della Riviera Trasporti erosi dalle intemperie in corso Mazzini, serve un intervento (Foto)

Il vento, la pioggia, la salsedine, ma anche la scarsa manutenzione sono i principali imputati delle condizioni nelle quali versano i pali della Riviera Trasporti nella zona di corso Mazzini.

Nei giorni scorsi sono arrivate alla nostra redazione alcune segnalazioni in merito allo stato dei pali che, quindi, rappresentano anche un potenziale pericolo per la circolazione. È già successo, infatti, che qualche palo della luce o della stessa RT si accasciasse sulla carreggiata per via delle basi ormai erose dal tempo e dalle intemperie.

Ora si spera che l'azienda possa pianificare un intervento prima che qualcuno rischi di farsi male per l'ennesimo caso di incuria.