Ventimiglia: ieri alla Croce Rossa il corso per 'Volontari della Protezione Civile dell'Anc'

Si è svolto ieri sera, alla Croce Rossa di Ventimiglia, il corso per ‘Volontari della Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri con sede in Genova’, in modo che, anche nel ponente ligure potrà essere presente una sezione di volontari che potrà operare in caso di situazioni di necessità e di supporto alla varie Istituzioni, cosa già presente in tutta la Regione Liguria.

Il corso è stato presieduto dall'Ispettore Regionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri Liguria Cereda Giovanni, dal Presidente Fiore Ercole e dal Segretario Sanguineti Silvio appartenenti all'Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Regionale Volontariato di Protezione Civile Liguria di Genova, che hanno ampiamente illustrato i vari compiti che i volontari dovranno svolgere nell'ambito della propria attività.

Per maggiori informazioni circa il costituente gruppo di volontari si può visitare il sito www.ancliguria.it oppure contattare personale preposto di zona tramite l'email pcancventimiglia@gmail.com.