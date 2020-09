Incidente stradale, questa mattina poco prima delle 11 in corso Marconi all’altezza di Gandola, al confine tra Sanremo e Ospedaletti.

Un’auto ed uno scooter si sono scontrati per cause ancora in via d’accertamento. Ad avere la peggio ovviamente il conducente del mezzo a due ruote che è stato portato in ospedale in codice giallo di media gravità.