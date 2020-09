Sanremo: riattivato il ledwall di piazza Colombo, ora trasmette il video promozionale della città (Foto e Video)

Dopo tanti (troppi) mesi di orologio bianco fisso su sfondo nero, finalmente è stato riattivato il ledwall installato sopra il solettone di piazza Colombo. È servito l'intervento dell'agenzia RebelDigital che, a titolo completamente gratuito, si è fatta carico dell'attivazione e della pubblicazione del video promozionale della città.

Ora lo schermo sarà utilizzato sia per operazioni di marketing che per la promozione degli eventi e delle manifestazioni. Si inizierà con il calendario delle natalizie 2020.

Anche se, come noto, l'ambiente del solettone di piazza Colombo non è certo dei migliori per impostare campagne di promozione. Ma è sempre meglio un video che un orologio fisso.