Sansa risponde a Toti: "Siamo stati sgradevoli? Non saremo gradevoli nemmeno come opposizione"

"Il presidente Toti dice che siamo stati sgradevoli. Che si metta il cuore in pace: non saremo gradevoli neanche come opposizione. Il compito dell'opposizione è questo. Come candidato non ha avuto il coraggio di risponderci, ora in Consiglio dovrà farlo”.

Interviene in questo modo Ferruccio Sansa, in risposta alle dichiarazioni rilasciate oggi dal Presidente della Regione, Giovanni Toti. “Rispettiamo Toti – prosegue - e i nostri avversari politici. Rispettiamo il loro ruolo istituzionale. Ma da loro ci divide una visione diversa della sanità, dell'ambiente, del lavoro, della cura degli anziani e del ruolo dei giovani nella nostra terra. Soprattutto della lotta alle diseguaglianze e della tutela degli ultimi. Ci divide una visione opposta della politica e del potere. E in fondo della nostra Liguria”.

“Questo testimonieremo con la nostra opposizione – termina Sansa - che parte da oggi. Passo per passo. Paese per paese. Perché per costruire una nuova proposta politica servono tempo e umiltà. Tenacia e passione. Con la nostra battaglia abbiamo perso le elezioni ma conquistato rispetto e fiducia. Questo è perfino più importante che governare una regione”.