Dal Principato di Monaco: altri due casi di positività al Coronavirus, il bilancio sfiora i 200 dall'inizio della pandemia

Altri due nuovi casi di positività al Covid-19, quest’oggi nel Principato di Monaco, dove il bilancio sale a 197 persone colpite dal Coronavirus dall’inizio della pandemia.

Nuovo ricovero in ospedale e, da questa sera, sono quindi 8 i pazienti in cura al ‘Principessa Grace’, di cui due sono in terapia intensiva. Ci sono da registrare ance 4 guarigioni, che portano il numero totale delle persone guarite a 163.

Sono invece 24 i pazienti in sorveglianza attiva, seguite dal ‘Centro di Monitoraggio Domestico’.