Il 71° Festival MISFF4You e la nuova categoria Videoclip Musicali. Aperte le iscrizioni

Il 22 agosto sulla pagina Facebook dello storico Montecatini International Short Film Festival un post avvisava: “Le iscrizioni ai contest per l’edizione MISFF71 sono ufficialmente aperte. Se siete giovani Filmmakers, aspiranti registi e sceneggiatori under 35, avete un soggetto e cercate una produzione, avrete possibilità di un confronto e feedback con i più attivi produttori cinematografici italiani. Sono accettate tutte le età con tematiche dedicate ai giovani. Le pre-selezioni per far parte della MISFF4YOU Academy si terranno dal 15 settembre al 15 ottobre.” E così è stato. Siamo in pieno fermento con l’arrivo delle adesioni, per partecipare nei vari settori. Con una novità. Anzi, due.

La prima novità assoluta. Nell’ambito della speciale sezione Giovani MISFF4You 71 – del Festival Internazionale del Cortometraggio, da quest’anno, il Patron Marcello Zeppi, ha voluto inserire un’inedita categoria: quella del VIDEO CLIP MUSICALE; una speciale Giuria, capitanata da un esperto critico musicale del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, Ilio Masprone (335327111) il quale, in collaborazione con la Commissione Musicale, sta già valutando tutto il materiale arrivato in redazione per poi indicare, in tempi strettissimi, quali saranno i VIDEO CLIP prescelti che potranno arrivare alle semifinali e finali di Montecatini, da venerdì 23 a mercoledì 28 ottobre prossimo.

Per dare maggior tempo alle iscrizioni, anche dall’estero, l’organizzazione ha deciso di prorogarle fino al 10 ottobre 2020. Chi fosse interessato si affretti e non perda questa occasione. Se avete pronto un Video Clip di un brano edito o inedito, a libera vostra scelta, inviatelo subito in MP4. Coloro i quali intendono partecipare, devono iscriversi seguendo indicazioni e regolamento che trovano al seguente link: https://form.jotform.com/202346802579055.

La seconda novità? E’ che per questa nuova sezione del Festival, non ci sono limiti di età!

I PREMI. Il vincitore assoluto si aggiudica il Premio di € 500,00 per realizzare, entro il 2021, un nuovo Video Musicale insieme al Coach/Produttore Discografico Luca Maris. La giuria si riserva di emettere Menzioni Speciali senza premi monetari. Passaggi televisivi e storytelling sui social del Festival per una visibilità internazionale. Premi Speciali per chi ha onorato la nostra tradizione musicale e cinematografica. Per i partecipanti sono previste convenzioni alberghiere sia per brevissimi soggiorni che per coloro che desiderano seguire tutto il Festival a Montecatini Terme.

Contatti e richieste info: misff@filmvideomontecatini.it

Organizzazione Generale Tutor: Caterina Radclyffe catecaterad@gmail.com