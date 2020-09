Vallecrosia si prepara per il ritorno a scuola, Biasi: “Siamo consapevoli di aver fatto la cosa giusta, non c’è preoccupazione ma attenzione”

Giovedì torneranno a scuola anche ragazzi dei Comuni che hanno optato per uno slittamento del primo giorno di scuola a dopo le elezioni regionali. Quella di Vallecrosia è stato stata tra le prime amministrazioni a decidere per lo slittamento e, ora, pare sia tutto pronto per il via all’anno scolastico 2020/2021.

“Riapriremo giovedì consapevoli di aver fatto la scelta giusta perché, comunque vada, era indispensabile far svolgere correttamente le elezioni e iniziare senza avere pause - commenta ai nostri microfoni il sindaco, Armando Biasi - il tutto permette anche di avere la corretta accessibilità alla scuola, sono contento che si riparta e rifarei ogni scelta”.

In merito ai casi di questi giorni nella zona di Ventimiglia, Biasi ha risposto: “Non ho preoccupazione, ma ho attenzione, quell’allerta alta che un sindaco deve tenere come quando ci fu il lockdown. Abbiamo un sistema sanitario adeguato, ma dico a tutti di rispettare le regole”.