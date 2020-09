Termina la campagna elettorale: l'appello al voto di Serena Burgo (Cambiamo per Toti presidente)

“Al termine di questa campagna elettorale vorrei dire grazie alle tantissime persone che mi sono state vicine in questa importante ed, al tempo stesso, entusiasmante esperienza”. Inizia così l’appello al voto della candidata Serena Burgo (Cambiamo con Toti Presidente).

L’infermiera caposala prosegue: “Allo stesso modo vorrei estendere il mio grazie alle persone che esprimeranno il loro consenso scrivendo il mio nome sulla scheda elettorale. La politica non è la mia professione. Sono una comune cittadina che può vantare ventinove anni di esperienza ed impegno nella Sanità territoriale e ospedaliera come infermiera prima e come coordinatore infermieristico (caposala) dopo. La Sanità rappresenta una voce importante del bilancio dell’amministrazione regionale, ritengo che questo settore delicato debba essere sempre più vicino e attento alle esigenze della popolazione. Non è mia abitudine fare promesse, ma posso fin da ora garantire il mio impegno. Sempre tra la gente e a disposizione di tutti, con la consapevolezza di non essere mai sola. Sempre con voi e per voi. Domenica 20 o lunedì 21 vota ‘Cambiamo per Toti Presidente’ e scrivi Burgo e Scajola. Grazie!”