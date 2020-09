Incontro sulla disabilità disertato dai candidati presidente, 'La Giraffa a Rotelle': "Solo in tre hanno risposto con una mail"

L’Associazione ‘La Giraffa a Rotelle’ nell’ultimo giorno di comunicazione politica prima del silenzio stampa di domani, invia una lettera con alcune considerazioni sulla mancanza di partecipazione di quasi tutti i candidati alla presidenza nell’incontro sulla disabilità (la notizia a questo link)

“Vista l'assenza dei candidati alla Presidenza Regionale della Liguria all'incontro con La Giraffa a Rotelle con tema la disabilità in cui l'associazione poneva loro 5 domande (QUI) La Giraffa per agevolare le loro risposte dato gli impegni ormai presi e irrimandabili (così ci hanno detto) ha proposto loro di mandare le risposte via mail all'associazione che oggi le renderà pubbliche per informare gli elettori.

Purtroppo l'indifferenza verso i più deboli ed i diritti umani a cui sono costretti a fare a meno per una politica regionale quasi del tutto indifferente alla tematica disabilità ha avuto la meglio.

Soltanto 3 candidati alla Presidenza su 10 hanno sentito il dovere di rispondere a molti liguri che contavano su persone che hanno il dovere di far valere i diritti umani. Purtroppo anche stavolta ha vinto l'indifferenza di una cattiva politica regionale.

- Candidati alla Presidenza regionale presenti all'incontro del 15 settembre al Parco Urbano: Giacomo Chiappori Lista Grande Liguria ha fatto grande polemica e non ha risposto alle 5 domande ne a voce durante l'incontro ne per e-mail.

- Candidati assenti all'incontro ma che hanno mandato le risposte scritte:

Davide Visigalli Lista Riconquistare l'Italia (risposta QUI)

Aristide Fausto Massardo Lista Italia viva+Europa PSI-PVU (risposta QUI)

Alice Salvatore Lista Il Buonsenso (risposta QUI)

Tutti gli altri candidati alla Presidenza della Regione Liguria (Giovanni Toti, Ferruccio Sansa, Gaetano Russo, Marika Cassimatis, Carlo Carpi, Riccardo Benedetti) hanno preferito non dare risposta alle 5 domande”.