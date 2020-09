Elezioni regionali, uno solo tra i candidati alla presidenza all'incontro sulla disabilità, Aloigi: "Se non viene nessuno quando si parla di diritti umani siamo messi male" (foto e video)

Uno solo dei candidati alla presidenza della regione, Giacomo Chiappori (Grande Liguria), si è presentato questo pomeriggio al parco urbano all'incontro sulla disabilità organizzato dall'associazione 'Giraffa a Rotelle', che ha preparato cinque domande ai candidati di tutte le liste.



Il dibattito, moderato da Gianni Rossi, almeno all'inizio dell'incontro, si è tenuto ugualmente, non senza polemiche, tra Chiappori e i candidati in consiglio regionale che si sono comunque presentati oggi al parco urbano. Erano presenti infatti oltre a Chiappori, Marco Scajola per la lista 'Cambiamo con Toti presidente', Lucio Sardi per 'Linea condivisa' a sostegno di Ferruccio Sansa, Loredana Nocera e Simona Marrazzi per 'Il Buonsenso' a sostegno di Alice Salvatore, Giampiero Buscaglia per Carlo Carpi presidente, Paola Consiglio, a sostegno di Aristide Massardo, Livia Carli per la lista Sansa, Claudia Regina per il Partito Democratico a sostegno di Ferruccio Sansa e Roberto Amoretti per la lista Verdi per l'Europa, a sostegno di Ferruccio Sansa. Ai candidati consiglieri sono state consegnate le domande a cui i candidati alla presidenza potranno rispondere in forma scritta.





A commentare l'incontro la presidente dell'associazione”.”.