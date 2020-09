Un uomo di 65 anni, residente a Ospedaletti, è stato puto alla pancia da una vespa velutina. Il fatto è avvenuto questa mattina a Bordighera in via Vittorio Emanuele.

L’uomo, spaventato, è andato in farmacia e il medico ha preferito chiedere l’intervento del 118. Sul posto il personale di Alfa 3 e un’ambulanza, che ha poi portato il 65enne in ospedale. Le sue condizioni non sono gravi.