Santo Stefano al mare, Maria Teresa Garibaldi (Insieme con Pallini sindaco): “La memoria, legata al passato non è solo un ricordo, è uno spunto per guardare al futuro"

Maria Teresa Garibaldi, candidata alle prossime elezioni comunali con la lista “Insieme per Pallini sindaco", da oltre 20 anni impegnata nell'amministrazione del paese, sottolinea l'importanza delle tradizioni, non solo da ricordare, ma da diffondere assieme ai “tesori” che Santo Stefano custodisce.

“Vorrei raccontarvi alcune cose per identificare lo spirito del nostro paese. Alle mie spalle una torre barbaresca, che non è l'unico tesoro che di Santo Stefano al mare. La memoria, che è legata al passato non è solo un ricordo, è uno spunto per guardare al futuro.

La nostra ProLoco, a contorno della festa patronale, ha sempre festeggiato con alcuni giochi e tradizioni che mi piacerebbe tornassero. Nel nostro programma ci sono tante iniziative, siamo tanti, abbiamo voglia di lavorare e siamo una lista eterogenea. Tanti e piccoli progetti, alcuni più grandi che speriamo di realizzare Insieme”.