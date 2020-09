Regionali: Marco Scajola (Cambiamo con Toti Presidente) intervenuto all’evento ‘Strategie di cooperazione transfrontaliera... per tornare a volare’

Ieri pomeriggio Marco Scajola candidato alle elezioni regionali nella lista civica Cambiamo con Toti Presidente ha partecipato all’incontro “Strategie di cooperazione transfrontaliera... per tornare a volare” in rappresentanza del Presidente Giovanni Toti. Un meeting per parlare dei progetti realizzati in questi cinque anni, con particolare riferimento al Porto Cala del Forte, i cui lavori, grazie alla collaborazione tra la Regione Liguria ed il Comune di Ventimiglia, sono proseguiti anche durante al lock down. Marco Cornacchia, Direttore del Porto Turistico di Ventimiglia, è intervenuto durante l’incontro ringraziando Marco Scajola per il lavoro svolto durante il suo mandato ed ha sottolineato l’impegno costante dell’assessore uscente per la realizzazione di questo progetto importante per il territorio.