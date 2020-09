Imperia: Sappa in via Trento con il Sindaco Scajola “Pista ciclabile opera strategica per la quale la regione deve intervenire insieme ai comuni”

La nuova pista ciclabile del Ponente ligure è stata al centro dell’incontro di oggi pomeriggio fra Luigi Sappa, candidato al Consiglio regionale per Forza Italia-Polis e i cittadini in via Trento a Imperia. Presente anche il sindaco Claudio Scajola, che ha illustrato ai molti presenti il progetto destinato a cambiare profondamente Borgo San Moro, migliorandone la qualità della vita.

Spiega Luigi Sappa: "Il proseguimento della pista ciclabile rappresenta un forte volano turistico per tutto il Ponente Ligure. Si tratta di un’opera che, una volta realizzata, dovrà essere adeguatamente promozionata in Italia e all’estero, per attrarre nuovi flussi turistici. La pista ciclabile è un’opera strategica, per la quale la Regione deve intervenire e lavorare insieme ai Comuni, in piena sinergia".