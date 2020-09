alvoto – Veronica Russo (Fratelli d’Italia): “Sarò sempre disponibile verso i cittadini e presente sul territorio”

“Quello che chiedo è di dare l’opportunità ad una ragazza normale, come me, di fare qualcosa per il proprio territorio. Una ragazza giovane che può portare freschezza alle idee di sviluppo, forte anche della formazione che ho acquisito grazie alle mie precedenti esperienze amministrative”. E’ questo l’appello finale di Veronica Russo, candidata al consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia per Giovanni Toti Presidente, ospite della nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi.

“Questa è stata una campagna elettorale strana, ma che ha dato l’opportunità di incontrare le persone a piccoli gruppi, ascoltarli e scoprire nuovi luoghi del nostro territorio – ha aggiunto - Giovanni Toti è stato un grande presidente, che ha lavorato bene e con senso di responsabilità. Ho creduto in lui fin dall’inizio e in questi anni l’ho potuto conoscere in maniera ancora più approfondita”.

Quale è il significato dello slogan: ‘Una donna al servizio del territorio’ ? “Le donne devono essere messe alla pari degli uomini – ha detto - hanno le stesse capacità anche nello sviluppare interesse per il mondo politico. Anche alle donne devono quindi essere date queste possibilità. Io poi mi riferisco al leader del mio partito che è una donna, Giorgia Meloni, una donna forte e coerente che ispira fiducia per la conoscenza dei temi che porta avanti”.

Un messaggio finale per i cittadini della provincia di Imperia: “Fate attenzione alle promesse. Io non prometto nulla se non il fatto di esserci – ha concluso Veronica Russo – di essere disponibile versi i cittadini, presente sul territorio, al fianco delle Amministrazioni Comunali”.

Guarda l’intervista integrale: