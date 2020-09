alvoto – Giacomo Chiappori (candidato Presidente - Grande Liguria): “La mia è una voce fuori dal coro a favore di chi ha perso la voglia di votare”

“Ho fatto una grossa scommessa ed è quella di creare una terza via, differente da quello che si vede e da quelli che sono gli stuntman che vengono nella nostra regione a dire di votare uno o l’altro senza neanche conoscerli”. A parlare è Giacomo Chiappori, candidato Presidente alla guida della lista “Grande Liguria”, ospite della nuova puntata di #alvoto condotta da Federico Marchi.

“La politica deve essere riferita ad una persona che deve dire cosa vuole fare – ha affermato - Io mi porto da solo ed è tutto evidente che la mia campagna è essere qui presente con la mia faccia e non con quella di nessuno altro. Voglio portare la mia esperienza a favore di tutti quelli che hanno perso la voglia di votare. Il voto è importante, ci sono persone al mondo che si picchiano per poter votare. Chiappori può essere ruvido, ma è solo perché presenta la realtà per quella che è veramente. A volte ci sono parole anche pesanti che però bisogna dire. Ho voluto accendere un faro con una voce fuori dal coro. Forza liguri, su la testa!”.

Durante l’intervista, tra le varie tematiche affrontate, Giacomo Chiappori ha parlato anche della propria posizione in merito all’ospedale unico, all’accorpamento dei Comuni e alla Liguria come regione a statuto speciale.

Guarda l’intervista integrale: