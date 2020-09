Bordighera: il Ministro Azzolina impedisce l'ordinanza per rilevare la febbre a scuola, Ingenito scrive al dirigente del 'Montale'

Il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, ha scritto alla dirigente dell’Istituto ‘E. Montale’, Antonella Costanza, e all’Asl 1, in relazione alle misure di prevenzione anticontagio da Covid-19 ed al vademecum dell’Asl stessa.

Nella missiva, proprio in relazione al vademecum predisposto dall'Asl 1 Imperiese e indirizzato ai dirigenti scolastici, il primo cittadino bordigotto (come evidenziato nell’intervista rilasciata al nostro giornale) ha auspicato con forza che le misure previste nel documento siano adottate con tempestività nelle scuole del territorio cittadino.

“Particolare attenzione – ha detto - ritengo debba essere posta all'invito alla misurazione della temperatura corporea degli alunni in ogni aula nel corso della prima ora di attività didattica, pratica di fondamentale importanza che non può essere semplicemente delegata ai genitori. Questo, mi preme sottolinearlo, non per sfiducia ma perché si tratta di un ulteriore impegno quotidiano che va a gravare sull'organizzazione dei nuclei familiari, già scandita da impegni, orari, incombenze”.

In base alle attuali disposizioni normative, nello spirito di massima condivisione e per stimolare le sensibilità verso problematiche così invasive (e destabilizzanti di principi costituzionalmente garantiti) a tutela della salute individuale e di quella pubblica, Ingenito ha invitato il dirigente scolastico ad applicare in modo rigoroso le predette linee guida tracciate dall'Asl 1 Imperiese.