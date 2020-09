Restyling lungomare di Bordighera: l'arch. Verrando replica "Ho agito in buona fede e nel rispetto delle regole"

L'Arch. Marco Verrando ha voluto replicare alle dichiarazioni del sindaco Vittorio Ingenito sulla questione del Lungomare di Bordighera. Tutto ha avuto inizio quando Verrando, sulle pagine social cittadine, ha lamentato l’assenza del proprio progetto gratuito tra quelli in gara per il restyling del lungomare Argentina.



"Contrariamente alla descrizione resa dal Sindaco l’elaborato sottoposto alla Giunta Comunale in data 31 gennaio 2020 - presenti Sindaco, Vicesindaco, Assessore al Turismo, Assessore ai Lavori Pubblici, assessore al commercio e presente il consigliere Claudio Gavioli - non è mai stato presentato come un progetto urbanistico completo" - spiega Verrando in una nota.

"Si tratta infatti, come peraltro la documentazione fornita ben evidenzia, di una proposta creativa preliminare basata principalmente dalla naturale conoscenza del luogo, senza quindi indicazioni specifiche che avrebbero eventualmente fatto parte di una successiva fase di approfondimento. - prosegue - Corrisponde a verità che siano emerse alcune criticità, in particolare per la conformazione della scalinata a mare e per la posizione della pista ciclabile, ma il Sindaco dimentica di riferire che queste sono state analizzate e condivise in un clima di assoluto apprezzamento dell’idea creativa, con l’intenzione di farle oggetto di revisione tanto che allo studio é stata fatta esplicita richiesta di iniziare a farne una macroanalisi preliminare e sommaria di costo".

"L’architetto non ha mai proposto di lavorare gratuitamente per il Comune di Bordighera, bensì si è offerto, durante la discussione:

• di cedere dietro compenso la sola idea creativa all’ufficio tecnico comunale perché fosse sviluppata internamente mantenendo la sola direzione artistica( e a questo fanno riferimento le dichiarazioni sui social)

• di collaborare con eventuali professionisti locali incaricati dal comune a condizioni da definirsi in base all’impegno.