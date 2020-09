Coronavirus: tre nuovi casi positivi al covid-19 riscontrati oggi nel Principato di Monaco

Questa domenica sono stati riscontrati tre nuovi casi positivi al Covid-19 nel Principato di Monaco che fanno salire il bilancio a 171 persone colpite dal coronavirus.



Attualmente sono quattro pazienti assistiti presso il CHPG: 1 residente in terapia intensiva, 3 non residenti ricoverati. Le guarigioni di oggi sono tre per un totale di persone guarite pari a 128. Invece dono 37 le persone seguite a domicilio dall'Osservatorio Domestico che sostiene i pazienti con pochi sintomi.