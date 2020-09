KIA Niro: l’ibrido che non delude, anche usato

Negli ultimi tempi l’interesse di molte persone per le vetture ibride o elettriche è molto aumentato. La principale motivazione è correlata al bassissimo impatto ambientale garantito da questo genere di autovetture; utilizzando un motore elettrico, o affiancandone uno a un classico motore termico, si ha la possibilità non solo di produrre meno gas di scarico, ma anche di consumare molto meno. La KIA Niro, all’interno di un panorama che offre periodicamente nuovi modelli, è una vettura ibrida già da tempo collaudata. Pensata per la famiglia, offre spunti interessanti anche per la coppia o i single, proponendo un motore ibrido elettrico benzina.

I vantaggi dati dal guidare un’auto ibrida sono svariati, a partire dalla possibilità di dimenticarsi i blocchi del traffico e i problemi ad accedere ad alcune città. Sempre più spesso vi sono giornate in cui accedere ad alcune grandi città è quasi impossibile con una vettura tradizionale; ecco perché l’ibrido fa gola a molti. Chi non ha ancora scelto questo tipo di vettura è spesso frenato dai costi elevati, dati dal prezzo di listino di partenza. Trovare una KIA Niro usata è quindi un’ottima opportunità, con il vantaggio innegabile dato dal prezzo fortemente ribassato. I concessionari auto usate a Milano e provincia che propongono occasioni ibride o elettriche sono pochissimi, in quanto il mercato è ancora scarno di prodotto da reperire, anche se le richieste dell'utenza iniziano ad aumentare significativamente. Questo perché stiamo parlando di diminuire fortemente i costi di gestione, senza dover rinunciare al piacere della guida. La KIA Niro propone un motore scattante e grintoso, con cambio automatico, cosa che la rende particolarmente comoda in tutte le situazioni, comprese le code mattutine per andare al lavoro.

La KIA Niro è un modello che ha trovato molti appassionati in Italia; trovarne una usata consente di tagliare i costi iniziali, considerando anche il fatto che il motore elettrico è comunque garantito 10 anni. Stiamo parlando di un modello pensato più per la comodità e la praticità, che comunque sa offrire un certo fascino anche per chi ama fare lunghi viaggi e preferisce una guida più grintosa. Grazie al motore ibrido si tagliano fortemente i consumi, cosa che permette di utilizzare questa vettura anche per lunghi viaggi, senza doversi preoccupare della ricarica come invece avviene per le vetture full electric. Stiamo poi parlando di un full hybrid, non di un mild hybrid; questo significa che lo spunto offerto dal motore elettrico è sempre presente, consentendo di tagliare i consumi del motore termico ad esso accoppiato costantemente. La batteria nel motore ibrido si autoricarica, grazie alle frenate e ai cambi di velocità, sia in autostrada, sia nel traffico cittadino. Una vera comodità per chi intende avvicinarsi al mondo delle auto con trazione elettrica, ma teme ancora i modelli completamente elettrici. Per altro anche in questo campo si stanno raggiungendo vette un tempo impensabili.