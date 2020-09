Enoteca Venturi Vini a Bordighera: un “negozio” nel quale godere al meglio della degustazione dei vini anche di produzione propria

L’Enoteca Venturi Vini è in piena trasformazione e oggi ha ancora di più da offrire: oltre ai vini liguri e d’Italia, passiti e spumantistica, olio taggiasco e prodotti tipici, ha una produzione propria.

“Si tratta di un cambiamento nella cultura della vendita – ci ha spiegato Dario Venturi, titolare del negozio – infatti, ho deciso di offrire alla clientela una gamma di vini di mia produzione, facendo riscoprire la genuinità di un prodotto artigianale non proveniente da una filiera industriale. La mia enoteca si è trasformata da “negozio” a luogo nel quale godere al meglio della degustazione di vini. Dal 2009 ho proposto solo vini di alta qualità e per offrire un plus all'offerta, ho creato tre nuovi vini di mia produzione: un bianco ottenuto con uve di Pigato dedicato a mia mamma “Vigna Eliana”, un bianco ottenuto con uve di Vermentino dedicato a mio fratello “Valerio V” e un Rossese di Dolceacqua che porta il mio nome “Dario V”. I nuovi vini proposti, sono sinonimo di genuinità, convivialità e condivisione all'insegna del buon gusto nel bere”.

Vi ricordiamo che l'Enoteca Venturi Vini si trova all'interno del mercato coperto a Bordighera in piazza Garibaldi, 47.

Nonostante la posizione sia un po' penalizzata, da Venturi Vini potrete trovare una vasta scelta di vini e non solo, a prezzi onesti.