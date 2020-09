Sanremo: padre e figlio maltrattano un pitbull che, proprio mentre la Municipale esegue i controlli, li azzanna

Padre e figlio, di 78 e 23 anni, sono stati denunciati dalla Polizia Municipale per maltrattamenti di un cane, un pitbull, che tra l’altro oggi durante i controlli degli agenti ha azzannato i due, provocando loro gravi ferite.

I fatti vedono il cane da tempo chiuso sul terrazzo dell’abitazione dei due, con le proteste dei vicini, sia per l’abbaiare della bestiola che per l’odore insopportabile dei suoi escrementi, che è costretto a fare sul terrazzo perché lasciato quasi sempre lì. I vicini hanno chiesto l’intervento della Municipale che, questa mattina, si presenta con due agenti.

Questi suonano al campanello e i due, aprendo la porta e cercando di zittire il pitbull, vengono assaliti e morsicati in varie parti del corpo. Gli agenti riescono a salvare padre e figlio e a chiudere il cane in casa per evitare guai peggiori. I due vengono portati in ospedale per le cure del caso e, intanto, gli agenti organizzano il recupero del cane.

Chiedono l’ausilio dei Vigili del Fuoco e dell’accalappiacani. Quest’ultimo sale sull’autoscala insieme ai pompieri e, con una cerbottana, addormenta il pitbull. Una mattinata lunghissima, terminata intorno alle 14. Ora il cane è affidato all’Asl per le verifiche sanitarie del caso, mentre padre e figlio sono stati denunciati per maltrattamenti di animale. Il magistrato potrà anche determinare la confisca del cane.

Gli agenti della Municipale, tra le tante attività che devono svolgere, porgono particolare attenzione anche al fenomeno del maltrattamento degli animali, come fatto questa mattina.