Duro lavoro anche dei Vigili del Fuoco per portare l'acqua con le autobotti: arrivati anche due mezzi da Milano e Genova

Impegno a 360 gradi, fino alla tarda serata di ieri, per i Vigili del Fuoco di tutta la provincia di Imperia e in particolare per quelli del Comando provinciale, per rifornire di acqua le strutture sanitarie (pubbliche e private) ma anche alberghi e locali, nell’ambito dell’emergenza idrica che ha colpito ieri la zona compresa tra San Lorenzo al Mare e Andora.

Un lavoro certosino, quello dei pompieri, che sono stati a supporto delle autorità competenti ed hanno portato le loro autobotti con il prezioso carico d’acqua a chi ne aveva bisogno. Con un mezzo particolarmente capiente hanno dato manforte all’ospedale di Imperia per tutta la giornata, senza far mancare il loro apporto ad una quarantina di strutture sanitarie presenti sul territorio.

I pompieri imperiesi sono stati supportati da due autobotti e da personale che è arrivato da Genova e Milano. Una giornata difficile per l’assenza di acqua dai rubinetti, che hanno visto sgorgare il prezioso liquido da questa notte, anche se alcuni residenti lamentano ancora la sua assenza.