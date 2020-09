Sanità: Sonia Viale (Lega) “Ecco una bella iniziativa per dare risposte alle domande più frequenti dei genitori”

“Ho raccolto e sostenuto la proposta di collaborazione della Federazione Italiana Medici Pediatri, segreteria regionale della Liguria, per fornire alle famiglie la risposta alle domande più frequenti sul rientro a scuola. Da questa collaborazione è nato un opuscolo che fornisce informazioni chiare su cosa succede nel caso in cui bambini e ragazzi si ammalassero. Dati univoci in un linguaggio appropriato per comunicare ai genitori su un tema importante. Il ruolo dei pediatri di libera scelta, così come quello dei medici di medicina generale, sarà centrale nella ripresa delle attività scolastiche. Come sistema sanitario stiamo lavorando per garantire la ripartenza delle attività, per quanto di competenza, a supporto del personale docente e delle famiglie”

Commenta così Sonia Viale. Queste semplici risposte alle domande più frequenti dei genitori sono state elaborate in collaborazione con l'Associazione dei pediatri della Liguria sulla base delle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, e la supervisione di ALISA: la loro divulgazione per la Regione Liguria è fondamentale affinché tutta la popolazione abbia accesso a informazioni utili.

“Sono state raccolte le domande più frequenti: il mio bambino si ammala (a casa o a scuola), cosa devo fare? Cosa succede ai suoi compagni di classe e ai genitori? Cosa accade in caso di risultato positivo o in caso di risultato negativo? Quanto dovrà rimanere a casa? Quando potrà rientrare a scuola? Abbiamo con piacere collaborato con l’assessorato alla sanità per aiutare a comprendere cosa succede in un momento fondamentale per lo sviluppo” così commenta Michele Fiore, segretario regionale Liguria della Federazione Italiana Medici Pediatri.