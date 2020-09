San Bartolomeo al Mare: residenti e turisti alle autobotti "Se l'emergenza continua ci incazziamo sicuramente" (Video)

Via vai di residenti e turisti, questa mattina a Imperia e nel golfo dianese per recuperare l’acqua dalle autobotti, subito sistemate nelle varie cittadine della costa, per limitare i disagi dettati dalla crisi idrica, dopo i guasti avvenuti nelle ultime ore ad Imperia, il più grave di tutti in via San Lazzaro.

Non solo residenti ma anche molti turisti, in particolare quelli delle seconde case, che si trovano ancora a San Bartolomeo al Mare, per godere degli ultimi sprazzi d’estate. Si fa la fila, senza dimenticare anche i protocolli anti Covid da seguire, anche se non tutti indossano le mascherine.

Un villeggiante di Torino la prende con filosofia: “Ci siamo organizzati ed abbiamo preso un po’ d’acqua che basti per oggi. Certo che se dovesse andare avanti l’emergenza ci incazziamo perché l’acqua è il bene più prezioso”. Lo stesso turista però è decisamente ottimista, visto che anni fa la situazione era peggiore: “Ricordo che quarant’anni fa l’acqua mancava molto più spesso, anzi ricordo che ad agosto non c’era mai. Da diversi anni non mancava, oggi c’è stato un guasto, pazienza”.

“Arriviamo dalla provincia di Milano – ci ha detto un altro - e quanto capitato oggi per me è la prima volta ma vedo dalle cronache che si tratta di problemi strutturali gravi. Al momento non penso di tornare a casa anche se non sono disposto a fare questa vita nei prossimi giorni e spero che in 24 ore si risolva la faccenda”.