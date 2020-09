Diano Marina: tutti in fila per l'acqua, Mistretta "La stiamo gestendo", una turista "Serve un intervento definitivo" (Foto e Video)

Golfo dianese e Imperia alle prese con la crisi idrica, dopo il guasto di questa notte in via San Lazzaro, senza dimenticare quello di ieri a Borgo Peri. Residenti e turisti in fila anche a Diano Marina per fare scorte di acqua, grazie alle autobotti che fanno la spola e che vengono sistemate tra la piazza del Comune, la zona delle ‘quattro strade’ e il quartiere Sant’Anna, dove andranno oggi pomeriggio.

Anche a Diano il via vai di persone è particolarmente fitto e ne abbiamo parlato con il Comandante della Polizia Municipale, Franco Mistretta: “Siamo in emergenza ed è la terza autobotte che arriva a Diano perché, da ieri sera c’è stato il primo guasto e anche nel pomeriggio l’erogazione era a singhiozzo. Nella notte la situazione è peggiorata e cerchiamo di rifornire le persone sole e gli anziani che non riescono a venire per conto loro. C’è il rischio che qualche turista possa andare via ma, nonostante in questo momento a Diano ci sono circa 30mila persone, la situazione non è drammatica. Le attività ricettive hanno ancora delle scorte e verranno rifornite dai Vigili del Fuoco”.

Un residente sottolinea come non si tratti di un fatto sporadico: “E’ una storia lunga di anni e si sa. Io vivo da sempre a Diano e siamo qui come in tempo di guerra. Vedremo come andranno le cose e soprattutto alle elezioni”. Una piemontese commenta in questo modo: “Vengo a Diano da 60 anni e siamo sempre in queste condizioni. Penso che serva cambiare totalmente le tubazioni e non ‘tacconarle’. Io amo Diano ma questa situazione deve essere risolta perché l’acqua è un bene necessario”.